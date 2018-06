10 tossede Rolls-Royce ombygninger

I 1984 fik det traditionsrige Krug Champagne bygget denne panel van på basis af en 1979 Silver Shadow II. Her er to læderstole forrest og to køleskabe bagi, bilen er smagfuldt apteret med Krugs monogrammer og fremstår i mælkehvid og burgundy. Den blev solgt til en vingård for et par år siden og er for nylig blevet købt tilbage og ­restaureret af Krug i Champagne-Ardenne.