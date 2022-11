Ny Nissan kører på el - men skal ALDRIG lades op

Motoren ændrer størrelse

Den lille trecylindrede benzinmotor er i stand til at ændre kompressionsforhold, alt efter hvor meget du kræver af den. Det betyder i praksis, at motoren bliver mere højtydende, hvis du trykker hårdt på speederen, men kan arbejde i et mere afslappet tempo, når du kører i et stabilt tempo. Desuden gør det, at motoren faktisk har en variabel slagvolumen. Men selv med det sinddrige system bliverer Nissan X-Trail næppe en grøn darling, for den når ikke over et officielt forbrug på 17 km/l.

Læs også: På langtur i Mercedes C 300 d stationcar: Sikke en PRAGTFULD dieselbil