Se billederne: Har Nissan lige gjort Juke sej?!

Men det er svært at savne den nye Nissan Proto Z, når man ser, hvad Nissan har gjort ved Juke. Den lille crossover starter allerede hævet, men i denne Rally Tribute Concept-variant har Nissan gjort Juke endnu mere langbenet. Det har gjort plads til et sæt vilde Dunlop offroad-dæk under de overdimensionerede skærmforøgere.

For at ære forfaderen, har Nissan udstyret Juke Rally Tribute med en del af de samme stafferinger, som originalen også bar. Også frontklappen er udført i samme, mat farve som den gamle 240Z.