Brugttest: Køreglad japaner til lavpris

Vær opmærksom på:

Motor: Da 350Z kom i 2003, havde den en 3,5-liters V6-motor med 280 hk. I de første to produktionsår var der flere motorer, som led af et for højt olieforbrug. Flere fik løst problemet på garantien.

Kigger du på en tidlig bil, så undersøg, om det er gjort. I 2006 fik den et facelift, hvor effekten steg til 301 hk. Motoren kræver service for hver 15.000 km. Et lille service koster i omegnen af 3.000 kr., mens et stort koster ca. 4.500 kr., hvilket er yderst rimeligt. En kobling holder typisk 60.000 km afhængig af kørestil. Det koster ca. 10.000 kr. for en udskiftning.

Undervogn: Pas på eksemplarer med sænkede gevindundervogne, hvilket er et tydeligt tegn på, at den er blevet kørt hårdt. Bremserne fra italienske Brembo koster en hel del, når de skal udskiftes. Regn med omkring 10.000 kr. for skiver og klodser, hvis du selv skaffer dem på eksempelvis eBay, og så kommer der arbejdsløn oveni. Lyt efter “klik” eller “klonke”-lyde fra bagtøjet. Det kan tyde på, at trækakselleddene er færdige, og de kan koste op til 9.000 kr. at skifte.

Karrosseri: Tjek specielt undervognen og alle kanter for rust.