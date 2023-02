Spår salgs-BOOM: Nu falder prisen på danskerdarling

Ændringer for privatleasing

Forventer stor stigning i salg og leasing

Privatleasingsmulighederne får også en justering. Vil du de næste 36 måneder køre Qashqai med Xtronic-gear, 158 mild-hybrid-hk, Acenta-udstyrsniveau, slipper du med en førstegangsbetaling på 4.995 kr. – tidligere var dette beløb 19.995 kr. Den månedlige ydelse i dette tilbud er 4.295 kr. Vil du lease den billigste, og slappeste, Qashqai, er der ingen ændringer i leasingtilbudet, der løber over 12 måneder, har 0 kr. i førstegangsbetaling og en månedlig ydelse på 3.795 kr. med en øvre kørselsgrænse på 15.000 km.

Efter prisfaldet på Qashqai er det den danske importørs forventning, at modellen vil stå for 45 pct. af det samlede danske personbilsalg i 2023. Landechef for Nissan Danmark, Kim Helsted, udtaler: ”Med en ny startpris for Nissan Qashqai på kr. 279.900 og en besparelse på op til 22.598 kr. på tre udvalgte varianter forventer vi en mulig stigning af Qashqai-salget til private på 50 pct. (sidste år blev der solgt 730 Nissan Qashai til private kunder). Og med fortsættelsen af 12 måneders privatleasing uden udbetaling og nedsættelsen på udbetalingen til kr. 4.995 på de fire populære varianter på 36 måneders leasing, forventer vi en yderligere stigning på vores Qashqai-privatleasing på 20 pct. Vi oplevede allerede en stigning på vores Qashqai-privatleasing med næsten 80 pct. fra 2021 til 2022.”

Skulle du have forelsket dig i en Nissan Qashqai med det opdaterede prisark, der for mange vil lande på et tørt sted i en inflationspræget hverdag, melder den danske importør, at leveringssituationen tegner et billede af en periode på tre til fire måneders leveringstid.