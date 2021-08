Den nye Z er flot, kraftig og billig - men ikke til dig

Nissan Z bliver billig

Det første, du skal vide er, at Nissan Z ikke har kurs mod Europa. I stedet skal bilen sælges i stort set hele resten af verden: Nord- og Sydamerika, Australien, New Zealand og Asien får allesammen tilbudt bilen, men ikke Europa. Det er en skam, for bilen har potentiale:

I USA er fraprisen 40.000 dollars, og det køber dig førnævnte specifikationer. Det svarer til ca. 250.000 kr., og det lyder billigt, men uden afgifter og moms, kan du ikke bruge amerikanske pris til meget. I stedet kan vi sammenligne derovre:

I USA koster Supra med 4-cylindret turbomotor 43.000 dollars - altså 3.000 dollars mere. Toyota Supra starter ved 776.454 kr. i Danmark, så teoretisk set ville Nissan Z blive ca. 50.000 kr. billigere, for en bil med 406 hk. Supra nøjes med 258 i den 4-cylindrede version.