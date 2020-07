3 grunde til, at du bør vælge den større X-Trail frem for Nissan Qashqai

2 | Nissan X-Trail er rustik

Ude som inde har Nissan X-Trail et rustikt udtryk, og det er især i interiøret, vi kan se, at den nuværende generation blev præsenteret i 2013. Digitaliseringen har ikke for alvor fat i X-Trail, der domineres af traditionelle og knapper og kontakter. Nogen vil finde det gammeldags, mens andre vil finde det befriende eller ligefrem fuldstændig irrelevant.

På samme måde er køreoplevelsen rustik med masser af krængning og et ufølsomt styretøj, men dem, der bare søger en retningsstabil landevejsridder, vil alligevel ikke hæfte sig ved dette. Bare sørg for, at dine passagerer ikke ser infotainmentsystemet, for her trykker alderen hårdt.