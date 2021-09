Townstar Combi erstatter den eldrevne varebil e-NV200, der hedder Evalia i personbilsudgaven. Den var en af de første masseproducerede eldrevne erhvervsbiler på markedet, og Nissan fører erfaringerne herfra videre til en eldrevet variant af Townstar.

Der er tale om en 5-personers familiebil med to motorvarianter:

* 1,3-liters turbobenziner fra Nissan Qashqai med 130 hk og 240 Nm, 6-trins manuelt gear og forhjulstræk

* elbil med 44 kWh batteri, 245 Nm og en forventet rækkevidde på 285 km.

Adaptiv fartpilot er standard i Townstar

Målet med varebilen Townstar og personbilen Townstar Combi er at introducere nye sikkerhedsteknologier og miljøvenlige drivliner til en lav pris.

Som standard har begge sidevindsassistent, trailerassistent, automatisk nødbremse med genkendelse af cyklister, fodgængere og tværgående trafik, aktiv parkeringsassistent og adaptiv fartpilot.

Det er muligt at tilkøbe 360-graders kamera, hvilket skal demokratisere teknologien og gøre den tilgængelig for flere kunder. Systemet giver et 360-graders overblik af bilen set ovenfra, hvilket kan gøre parkering og langsom manøvrering mere sikkert.