Nissan teaser: Her er første glimt af den nye Qashqai

Ny platform til 2021 Qashqai

Qashqai 2021 står på en splinterny platform. Det giver en række fordele, som umiddelbart lyder til at komme Qashqai til gode.

Nissan bestræber sig på at vedligeholde proportionerne, men vil nytænke paneler i letvægtsmaterialer som et led i forbedringen. Så udover, at karossen er forstærket for at spare vægt, kan man også se frem til forkofanger og bagdøre i aluminium, såvel som en bagklap i kompositmateriale.

Nissan siger, at karossen i den nye Qashqai-platform er 60 kg lettere og 41% mere stiv end den nuværende generation.

Det giver mere plads til at lege med affjedringsopsætning. Og det har de gjort: Nissan Qashqai fås nu med en to forskellige ophæng bagtil.

Versionen, der kommer med 19" fælge og forhjulstræk får et torsionsophæng til baghjulene. Vælger du derimod versionen med 20" fælger og firhjulstræk, så er torsionsophænget erstattet med en multilinkaffjedring.