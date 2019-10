Nissan starter produktionen af den nye Juke

Efter en investering på 100 mio £ (830 mio. kr.) markerer Nissan i dag produktionsstarten af den nye Juke på fabrikken i Sunderland. Modellen er designet, udviklet og produceret i England specifikt målrettet det europæiske marked. Og Sunderland fabrikken vil alene stå for produktionen.

Lanceringen kommer næsten 10 år efter den første Juke grundlagde den lille crossover-klasse.

Den nye Juke er er designet på Nisssans europæiske designcenter i Paddington, London samt i Cranfield, Bedfordshire. 70 pct. af produktionen vil gå til EU-markeder og to tredjedele af underleverandørerne er europæiske.

"For 35 år siden besluttede Nissan at etablere en fabrik i England, der skulle levere til det europæiske marked. 10 millioner biler efter er Sunderland den største bilfabrik i Englands historie. Den nye Juke bliver den mest opkoblede Nissan-model. Med mere end 35.000 ansatte hos Nissan i England vil jeg gerne takke vores erfarne og dygtige folk i Paddington, Cranfield og Sunderland samt vores underleverandører for deres medvirken til at få denne nye model virkeliggjort,” siger Nissan Europe Chairman, Gianluca de Ficchy.