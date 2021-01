Så er det slut: Ny Nissan Qashqai kommer ikke som diesel

Nissan har i dag præsenteret motorerne til den nye Nissan Qashqai, der ventes præsenteret og lanceret senere i år.

Benzinmotoren er den kendte 1,3 liters turbo med 140 eller 155 hk. Den kommer standard med et mild-hybridsystem af den "meget milde" type, der kører på 12 volt. Den har et ekstra lithium ion-batteri, men det bruges stort set kun til at gøre start/stop-funktionen hurtigere og blidere.

Første Nissan med ny form for hybridteknik

Qashqai kommer også som en ny "fuldhybrid" med et kraftigere hybridsystem. Basis bliver en 3-cylindret 1,5 liters benzinmotor på 140 hk, der udelukkende bruges til at lade batteriet til den elmotor, der driver bilen.

Batteriet er kun på 2 kWh, så Nissan Qashqai E-Power kan kun køre op til to km på el. Benzinmotoren går også op i omdrejninger, når man træder på speederen, men det er mest for den subjektive oplevelses skyld, for reelt er motoren der kun for at producere strøm nok til, at det lille batteri hele tiden er ladet.

Til gengæld kommer den nye Qashqai ikke med dieselmotor.