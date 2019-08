Nissan Qashqai: Det skal du vide om Danmarks mest solgte bil i 2019

Teknikken bag Qashqai's nye turbomotor

Topstykke

Den nye motors kompakte konstruktion giver mere plads i motorrummet og reducerer bilens samlede vægt

Den har et nyt triangulært udformet ”delta”-topstykke. Injektorerne er placeret centralt for at forbedre forbrændingen.

Udstødningsmanifolden er delvist integreret i topstykket, hvilket giver en mere effektiv afkøling af udstødningsgassen og en mere effektiv forbrænding – især ved lave motoromdrejningstal og høj belastning

Motoren er blevet udstyret med et benzinpartikelfilter. Filtret eliminerer partikler i udstødningsgasserne ved at opfange dem i en mikroskopisk bikubestruktur, som regenererer automatisk med faste intervaller.

Spraybelægning på boringen

Alliancen anvender for første gang denne teknologiske innovation på motoren i en volumenmodel

Ved hjælp af en plasmabrænder sprayes et tyndt lag af meget hårdt stål på cylindervæggene for at forbedre varmeledningsevnen under forbrændingen.

Foruden at spare en masse vægt, reducerer denne teknik i høj grad ukontrolleret tændingsbanken (kliklyde) i motoren, og den øger kompressionsforholdet, hvilket medfører større effektivitet.

Spraybelægningen på boringen står for 1 % af reduceringen af brændstofforbrug og emissioner.

Turbolader

Turboladeren er nu udstyret med en motordrevet recirkulerende sikkerhedsventil (en såkaldt ”e-waste gate”). Den erstatter de pneumatiske ventiler i ældre motorer.

Det betyder, at motoren har bedre respons især ved lave motoromdrejningstal.

Denne waste gate giver mulighed for optimal motorstyring, uden at det påvirker køreegenskaberne.

Injektorer

Injektordyserne har seks huller, hvilket giver en bedre forstøvning af benzinen.

De forsynes via en common rail under et højt tryk på 250 bar. Det skal ses i forhold til 200 bar i den udgående 1,2-liters motor.

Variabel ventilstyring med vippearm

Ventilstrukturen har en følgevippearm med hydraulisk føring i stedet for ventilløftere. Det bidrager til at reducere den interne friktion og forbedrer holdbarheden.

Den vigtigste fordel er en reducering af den interne friktion og forventet længere holdbarhed.

Motoren er mere effektiv takket være de to uafhængige variable ventilstyringssystemer til indsugning og udstødning.