Nissan præsenterer deres bedste crossover-modelprogram nogensinde

Nissan Juke: Pris fra kr. 219.900, privatleasing fra kr. 2.995 og kr. 4.995 i udbetaling.

Leder man efter en lille, men rummelig bil med et aerodynamisk design, er Nissan Juke et godt valg. Den fås helt ned til 219.900 kr. som benzinudgave med et rigtig fint grundlæggende udstyrsniveau.

Blandt andet kan man se frem til avanceret sikkerhedsudstyr som skiltegenkendelse, en vognbaneassistent, der aktiverer en alarm ved overskridelse af vognbanen, samt en nødbremse, der selv registrerer andre biler, fodgængere og cyklister. Juke har desuden fartpilot, bluetooth og en avanceret infoskærm i instrumentpanelet.

Juke scorer fem stjerner i de seneste sikkerhedsbedømmelser fra Euro NCAP, hvilket blandt andet betyder, at den er enestående til beskyttelse af både børn og voksne. Det skyldes blandt andet LED-forlygterne, som øger sigtbarheden med op til 10 meter. I beskyttelse af voksne passagerer opnår Juke en scoring på 94 % og i beskyttelse af børnepassagerer lander den på 85 %.

Sidste år lancerede Nissan en ny hybriddrivline til Juke, der gjorde, at vi for alvor fik øjnene op for den atletiske mini-SUV. I den nye variant fik benzinmotorens 94 hk selskab af en elmotor på 49 hk, som betød en samlet ydelse på 143 hk. Resultatet blev en stærkere og billigere version af den atletiske crossover. Prisen på den billigste variant af hybriden, N-Connecta, er 309.900 kr.

Til forskellige versioner af Juke kan Nissans ProPILOT-teknologi tilvælges, hvilket omfatter elektronisk assistance til styring, acceleration og opbremsning. Det er især praktisk på lange pendlerture med tæt trafik, for eksempel på motorvejen.

Skal din Juke have endnu flere funktioner, tilbyder Nissan et hav af ekstraudstyr, som kan personalisere Juke og skabe den bil, der passer perfekt til den enkelte kunde.