Nissan: Nej, det handler ikke om at have den største skærm

Nissan Ariya konceptbilens display indeholder de samlede køreinformationer det samme sted, man normalt ser i biler, hvorimod funktioner til underholdning, bekvemmelighed og system status findes i midterskærmen.

Informationer kan flyttes fra den ene skærm til den anden, så man får en fornemmelse af ét enkelt display. Hvis man for eksempel ønsker sin navigation og kort foran rattet, kan de det. De kan også rykkes hen i midten eller fjernes, når de ikke længere anvendes.

Skal være overskueligt

Det er meningen, at man skal kunne overskue alle funktioner i skærmen, og det var vigtigt for designerne og teknikerne at demonstrere, hvad Nissan kan præstere i nær fremtid. Føreren kan selv bestemme hvor og hvor meget information, der vises. Og har også mulighed for at fjerne information, der ikke anvendes.

Det har taget designteamet mange forsøg for at nå til det endelige resultat af den nye skærm.

Teamet konstruerede tilsvarende skærme i en stor, sort ”boks”, de for sjovt kaldte ”the Monolith”, men reference til filmen ”2001: A Space Odyssey”. De fjernede gradvist kassen rundt om til de fik det resultat, vi ser i dag: En skærm, der er naturligt integreret i Nissan Ariya konceptbilens indvendige design. Og ikke en ”klods” der ikke passer ind, skriver Nissan.