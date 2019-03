Nissan Leaf skal på prøve som taxa

Region Hovedstaden har allerede taget initiativ til flere tiltag for at gøre transporten i hovedstadsområdet mere grøn. F.eks. har de investeret i syv nye hurtigladere i hovedstaden fra E.ON, der er dedikeret til el-taxa’er. Og de arbejder ihærdigt på, at give el-taxabiler forskellige fordele. Bl.a. ved at kunne springe køen over i Københavns Lufthavn, få fortrinsret ved taxa-holdepladser m.v. Man har også inviteret en større gruppe vognmænd på studietur til Amsterdam, hvor det vrimler med eldrevne taxaer.

E.ON leverer strøm og Nissan leverer biler

"E.ON og Nissan er gået med i dette samarbejde, da vi er sikre på, at elbiler også har en fremtid som taxaer. Det kræver naturligvis noget tilvænning og nye vaner. Men vi kan se fra andre lande, at det sagtens kan lade sig gøre. Vi vil løbende være i dialog med vognmændene, og vi glæder os til denne udfordring, som kun kan komme byens borgere til gode", slutter Steffen Nederby Høj.

E.ON giver adgang til deres lade-netværk og leverer billig strøm i forbindelse med testen, og Nissan i Danmark har udlånt to Nissan LEAF 40 kWh og en e-NV200 7 personers 40 kWh elbiler. Det bliver spændende og se, hvordan de to elbiler klarer sig. Fordi Bil Magasinet har ved flere lejligheder oplevet, at batterierne tømmes hurtigere end forventet. Læs f.eks. Vores test af Nissan Leaf, der nær ikke havde fået Mikkel Thomsager til Bornholm.