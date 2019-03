Nissan Leaf på tilbud via privatleasing til 3.995 kr.

Nissan lancerer et kampagnetilbud på elbilen Leaf via privatleasing. Topversionen Tekna har fem sæder, et bagagerum som i en almindelig hatchback og en rækkevidde i WLTP-normen på 270 km.

Standardudstyr omfatter delvist selvkørende funktion med adaptiv fartpilot, der selv holder afstand til bilen foran, og kø-assistent, hvor bilen kører sig selv i stop'n'go-trafik. Her er også aktiv vognbaneassistent, der søger ind mod midten af vognbanen for at gøre kørslen mere komfortabel og sikker.

Her er kun ét gear og ingen gearkasse, og i praksis er her så meget 'motorbremse', at man kun bruger speederpedalen.

Tilbuddet omfatter ikke opstilling af ladestander eller fri strøm, men en strømpakke kan købes via Nissan ved tegning af leasingkontrakten.

Her er Bi Magasinets chefredaktør Mikkel Thomsagers test af Leaf:

Hvad er rækkevidden på en Nissan Leaf?

Det er om muligt endnu vanskeligere at afgøre end for en benzinbil. Ikke mindst om vinteren.

Du kender udfordringen. Selv om vi kan sende raketter til månen, og både du og jeg har hørt om superbatterier, der kan klare opgaven uden problemer, så er og bliver rækkevidden begrænsningen i moderne elbiler.

Lithium ion-batteriet, som grundlæggende er identisk med det, du har i din mobiltelefon, udgør elbilens energitank. I Nissan Leaf består det af 192 battericeller, som kaperer 55,6 kilowatt­­timer (kWh).

Officielt lover Nissan Leaf op til 378 km eller 280 km fra den nye, mere realistiske WLTP-målecyklus. Da jeg tænder bilen med fuldt batteri, lover den 228 km. Indtil jeg tænder for varmen, så reduceres den til 206 km.

Med fuldt lastet bil, nul grader, snestorm, sne­sjap, motorvej og modvind blev det til 145 km. Det er også vilkårene for den BMW i3 S. Bare så vi er enige om udgangspunktet.