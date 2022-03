Både stærkere OG billigere: Nissan Juke får ny hybriddrivline

Hvad er nyt?

Kort fortalt har Nissan modnet det berømte og berygtede design på den originale Juke fra 2010, gjort den mere rummelig og udstyret kabinen med lækrere materialer og moderne udstyr. Hele baduljen bygger på en ny platform, som også bruges til den nye Renault Clio og Captur.





Vi møder modellen første gang på en Nissan-fabrik i Barcelona, hvor den står ved siden af den gamle model. Det har pyntet at droppe de udstående forlygter, der fik modellen til at ligne en frø - og de mere kantede og muskuløse former på resten af Juke version 2.0 må tiltale et større publikum.

Den gamle solgte ellers godt – mere end en million eksemplarer har fået nummerplader på i Europa, men den blev aldrig en favorit her på redaktionen.