Fra sportsvogn til superbil: Her er historien om Nissan GT-R

Kan du overhovedet købe en Nissan GT-R?

Skyline GT-R er en eftertragtet bil, men den er ikke nødvendigvis nem at få fat i. Da Nissan udelukkende lavede de gamle modeller til det japanske marked, kan de være svære at få godkendt, da de ikke har en typegodkendelse i Danmark.

Der er ingenting, der står i vejen for, at du køber og importerer en Nissan GT-R, for bilen er ikke ulovlig i Danmark. Problemet opstår, når bilen skal indregistreres. Da bilen ikke har en typegodkendelse, skal den importerde bil godkendes under de danske bestemmelser - og det er ikke altid en hurtig proces.

Dog er processen hjulpet godt på vej af andre danskere, der har fået godkendt Skyline GT-R R32, R33 og R34. Japanerimport.dk har gjort en levevej ud af netop at importere bilerne fra Japan og få dem typegodkendt i kongeriget.