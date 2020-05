Verdens vildeste (og dyreste!) Nissan går endelig i produktion! Mød GT-R 50

GT-R 50 yder 710 hk

Motoren er velkendt, og det er altså en bombe af et maskineri. Den 3,8-liters V6-motor er udstyret med to turboer, og i GT-R 50 er der skruet ekstra op for volumen. Den yder derfor 710 hk, hvilket bør være mere end rigeligt.

Det skulle egentlig have været annonceret på biludstillingen i Genève, at Nissan GT-R 50 nu går i produktionen, men udstillingen blev aflyst pga. corona.