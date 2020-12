Nissan giver nyt liv til gamle Skylines

Komplet restaurering fra Nismo

I år kommer julen tidligt til Nissan Skyline-ejere. I hvert fald for dem der ejer en R32 GT-R. For trænger bilen virkelig til kærlighed, kan Nissans performance-division, Nismo, nu tilbyde komplette restaureringer, skriver Boosted.

Processen begynder, ved at et hold teknikker splitter den enkelte bil ad, for at lære dens generelle stand at kende. Alle dele der ikke lever op til fabrikkens kvalitetsstandarder smides ud, og erstattes med spritnye dele fra Nissans heritage-program.

Nissans heritage-program så dagens lys i 2017, og det netop med Nissan Skyline R32 GT-R, der blev produceret reservedele til i første omgang.