Nissan dropper nye benzinbiler i Europa - 19 nye elbiler på vej

Nye teknologier til elbiler

Frem mod 2028 vil Nissan introducere to nye batteriteknologier, der vil gøre elbiler markant mere konkurrencedygtige.

Nissan vil introducere kobolt-frie batterier. Det vil reducere prisen af elbilsbatterier med 65 pct, da kobolt er en den dyreste komponent. Kobolt har også et andet problem, nemlig at det i mange tilfælde bliver udvundet under slavelignende forhold i Den Demokratiske Republik Congo. Det dykker vi ned i her.

Den anden teknologi er såkaldte solid-state-batterier, der på dansk hedder tørstofbatterier. Solid-state batterier har højere energitæthed, så rækkevidden bliver markant forbedret og desuden forventer Nissan at opladningen af solid-state batterier vil foregå tre gange hurtigere end i dag.