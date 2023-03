Nissan Ariyas design er japansk futurisme, når det er bedst

Fantastiske funktioner

Nissans japanske DNA smelter i Ariya sammen med et moderne mindset, som for alvor bliver tydeligt i bilens funktioner. Det strømlinede design fortsætter nemlig i elbilens teknologi, hvor funktionaliteten og den gode kvalitet er i højsædet.

I Ariya har Nissan kombineret elbil og crossover. Begge dele er Nissans spidskompetencer, og det har skabt en unik mulighed for en helt ny form for elektrificering.

Ariya fås i to udgaver med et batteri på enten 63 eller 87 kWh. Bilen har en effekt på 214, 238 eller 301 hk og en rækkevidde på op til hhv. 403 og 533 kilometer på en opladning, afhængig af batteripakke, og om du vælger for- eller firehjulstræk. På den måde er der plads og ro til at køre uden at skulle tænke på at oplade på vejen. Stopper du ved en lynlader, kan du dog lade op til 300 kilometer på 40 minutter.

Vil du gerne give den hele armen med elektrificering, kan du vælge Ariya med Nissans unikke e-4ORCE-teknologi og firehjulstræk. Det gør det muligt for Ariya at trække op til 1.500 kg og gør bilen endnu mere let at manøvrere i al slags vejr.