Nissan Ariya: Mere rummelig og elektrisk Qashqai

Ariya udvider Nissan's crossoverudvalg sammen med Qashqai og X-Trail. Ariya er første store personbilsatsning på elbilmarkedet siden Leaf, som der findes to generationer af... her vælger vi, venligst, at se bort fra e-NV200 Evalia. Elbilen Ariya er i Nissan's øjne kombinationen af to spidskompetencer – elbiler og crossovers. Størrelsesmæssigt er Ariya en smule rummeligere end Qashqai, og kabinen har et større fokus på luksus og virker mere tilbagelænet.