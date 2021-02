Nissan lancerer futuristisk el-kleppert med fine fornemmelser

Der blev slynget nogle imponerende tal ud, da Nissan præsenterede deres nye el-drevne crossover Ariya: 1.500 kg på anhængertrækket, lynladning på op til 130 kW, op til 394 hestekræfter, en rækkevidde på op til 500 km og en pris på under 400.000 kroner for indstigningsmodellen.

Nissan lover dog, at indstigningsmodellen ikke bliver skrabet, men før salget går i gang, vides dog ikke med sikkerhed, hvad der bliver standard i bilen. I præsentationsmodellen var der masser af lækre detaljer, man kan håbe følger med, når bilen kommer på markedet.

De to 12,3 tommer skærme i kabinen bliver efter alt at dømme noget, der bliver at finde i alle Ariya’er, men derudover er der planer om blandt andet justérbar centerkonsol, lækre materialer og en nøgle, der husker dine indstillinger af førersæde, ratposition og centerkonsol.