Kan du huske Nissan'en med Cybertruck-design og V8?

Bagerst i pickup'en er en speciel form for bagklap. Den er elektrisk foldbar, og i udfoldet tilstand tillader den, at brugere kan stå på denne for bedre at kunne nå op til ladet. Ladet kan også glide ind og ud elektronisk, hvilket i teorien gør det nemmere at ligge større genstande inderst i ladet.

Det var koblet med en række andre, 2001-smarte løsninger, såsom en foldbar bagrude og et panoramasoltag, med individuelle gardiner for hver passager.