Nissan 300 ZX var årets gadget i 1984

Under kørslen meldte 300ZX Turbo 50th Anniversary Edition sig ind i 1980’ernes gadget-afdeling med visning af gennemsnitligt brændstofforbrug, et kompas samt de g-kræfter, som kørslen udsatte bil og fører for.

Sæderne kandiderer til et afsnit af TV-serien Knight Rider med den intelligente bil KITT i én af hovedrollerne, da Nissan’en havde indbyggede højttalere i stolene beklædt med læder – systemet hed “Body Sonic”.

Med i “fødselsdagspakken” fulgte elektronisk justerbare adaptive støddæmpere samt en masse logoer, stafferinger og andre visuelle greb, der skulle fortælle omverdenen, hvor helt igennem særlig 300ZX Turbo Anniversary Edition var. Fire år senere, i 1988, lancerede Nissan yderligere en specialvariant af 300ZX kaldet Shiro Special.