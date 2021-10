Lægebil med sirene og lys på taget

Myndighederne siger nej

Dr. Michael Livingston kæmper en kamp for at få sin Nissan GT-R godkendt som og ombygget til udrykningskøretøj. Det vil blandt andet betyde, at den hurtige, japanske coupé med V6-biturbomotor og i omegnen af 500+ hk alt efter årgang og variant skal udstyres med lys på taget, sirene samt stafferinger, så den hurtigt kan identificeres som udrykningskøretøj.Dén idé er myndighederne ikke videre begejstret for. Meldingen fra det australske transportministerium er, at den slags tilladelser generelt gives til køretøjer, der er en del af statens netværk af servicekøretøjer. Derudover ser de en udfordring i sammensætningen af en mandlig fører og en hurtig bil – det australske medie ABC News har modtaget følgende citat fra myndighederne:Ligesom Michael Livingston selv er blevet spist af med en forklaring om, at myndighederne ikke ønsker, at en godkendelse af et sådant køretøj skal danne præcedens.





Dr. Michael Livingston har gennem sit virke som praktiserende læge siden 2016 været i besidelse af en godkendelse til at køre nødsituationskørsel og udrykningskørsel. Denne godkendelse følger manden og ikke et givent køretøj. Dr. Livingston understreger, at kampen om at få Nissan'en udstyret med blink, sirene og stafferinger ikke handler om muligheden for at bryde fartgrænserne – udelukkende at signalere over for øvrige trafikanter, at der er tale om en nødsituation, når han kommer kørende meget hurtigt.