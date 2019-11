Her er Nissan's nye elbil

Ariya Concept har seneste version af Nissans førerassistent-system, ProPilot. Det hjælper til at føre bilen i en vognbane med vejbanestriber på begge sider og kan nu bruge bilens navigationssystem til at hjælpe med at manøvrere bilen på en fastlagt rute på egnede veje, hvor det kan hjælpe føreren ved overhaling, vognbaneomlægninger og vognbaneskift på motorvejen med flere vognbaner.

Når du nærmer dig en vejomlægning eller forbereder dig på at overhale et andet køretøj, vurderer systemet det passende tidspunkt til at dreje fra eller overhale på baggrund af informationer fra navigationssystemet og 360-graders sensoroverblik. Føreren guides i lyd og billeder, og vedkommende bliver anmodet om at lægge begge hænder på rattet og bekræfte disse funktioner ved hjælp af en kontakt.

Ved kørsel med aktiveret ProPILOT 2.0 skifter kabinelyset farve for at signalere, at autonom kørsel er aktiveret.