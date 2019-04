Tillykke med dagen: Nissan GT-R fylder 50 år

2020-udgaven af Nissan GT-R 50th Anniversary Edition fik debut på New York International Auto Show fornylig.

For at fejre det halve århundrede med GT-R gav ingeniørerne sig selv den udfordring at finde uopdaget kraftpotentiale og samtidig stadig sikre, at bilen kan køres af førere på alle niveauer.

"En GT-R handler om total styring af balancen", sagde Hiroshi Tamura, der er chief product specialist for GT-R-modellen. "Det handler ikke om at jagte nye præstationstal, men om at skabe en ny GT-R, hvor der er taget hensyn til alle aspekter. Det er passende til fejringen af GT-R’s 50-års jubilæum."

Fejringen af et 50-års jubilæum

2020-udgaven af Nissan GT-R vil kunne fås som GT-R Premium, GT-R Track Edition og GT-R NISMO. I udvalgte regioner vil man også kunne vælge Pure, Prestige og Black, men det er 50th Anniversary Edition, som virkelig fejrer GT-R’s fantastiske arv.

Specialmodellen fås i tre historiske, tofarvede udvendige farvekombinationer, som skal repræsentere GT-R's tilblivelse i den japanske GP-serie – som den oprindelige GT-R blev skabt til at være dominerende i.