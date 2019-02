Første test: Endelig mere skub i Nissan Micra

Hvad er nyt i Nissan Micra?

Den største fejl ved Micra har altid været for svage motorer, men nu er der endelig gode nyheder. Den gamle 0,9-liters benzinmotor med 75 hk er skrottet til fordel for to nye 1-liters benzinmotorer med turbo. Den mindste har 100 hk og fås med enten 5-trins manuelt gear eller Xtronic, der er Nissans CVT-automatgearkasse. Læs vores oplevelser med CVT-gearet i næste nummer af Bil Magasinet.

Topmodellen er med 117 hk, 6-trins manuel gearkasse og kan klare sprinten til 100 km/t på under 10 sekunder. For at køreegenskaberne kan følge med de ekstra hestekræfter er varianten med 117 hk blevet sænket med en optimeret undervogn og styretøjet er blevet hurtigere. Det fungerer rigtig godt og især styretøjet får den hurtigere Micra til at føles mere agil. De forbedrede køreegenskaber fås kun i topvarianten med 117 hk.