Fejrer 50-års jubilæum for Datsun 240Z med ny version

"Det er ingen hemmelighed, at Datsun 240Z fik bolden til at rulle for japanske sportsvogne i USA. Den måde, Peter Brocks tunede 240 Z ændrede motorsporten i USA og er en næsten lige så kendt historie om Z-modellerne. Efter at BRE 240Z fik debut i 1970 blev Nissan/Datsun en af de mest succesfulde virksomheder i amerikansk motorsport – med tusindvis af sejre gennem de seneste fem årtier," siger Ivan Espinosa, som er Nissans corporate vice president of global product strategy and planning.

