Danmarks mest solgte elbil får længere rækkevidde

Nissan Leaf har været den mest solgte elbil i Europa i 2018 med mere end 40.000 solgte eksemplarer, og er også den mest solgte elbil i verden med over 380.000 solgte eksemplarer på verdensplan siden den originale model blev lanceret i 2010.

Garantien på drivlinen er 8 år/160.000 km

“Siden lanceringen af den nye Leaf sidste år har kundernes reaktion været utrolig positiv. Salget af elbiler og i særdeleshed Nissan Leaf har virkelig taget et hop opad. Vi har i 2018 solgt 502 Leaf til private mod blot to i 2017. Næsten to ud af tre privatsolgte elbiler i 2018 har været en Nissan Leaf. Vi glæder os til, at LEAF 3.ZERO modellerne vil bidrage til at fortsætte denne ekstraordinære vækst i 2019,” siger Ralph Gonsalves, som er landechef for Nissan i Danmark.