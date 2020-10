Brugttest: Nissan X-Trail er en forvokset storsællert til hele familien

Tricket er at tage et stykke ledning og skubbe igennem røret, så du får hul igennem. Men hvis ikke det har været gjort, kan du risikere, at der gentagne gange er kommet vand ind i kabinen, og hvis det ender i måtterne i fodbrønden, kan det på sigt både give problemer med rust og lugt. For alle, som har duftet til gammelt, råddent vand, ved, at det er en forfærdelig lugt.

Testbilen kører med den velkendte og udbredte 1,6-liters dieselmotor og en 6-trins manuel gearkasse. Det gør ikke X-Trail til nogen raket, og den store SUV bruger 10,5 sekunder for at runde 100 km/t. Med andre ord skal du ikke have for travlt med at komme til fodboldtræning med ungerne.