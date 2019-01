Bil Magasinet's bybud efter 14 dages test af eldrevet Nissan-varebil: "Den er ikke helt umulig"

For lige at sætte tingene på plads: ­Nissan e-NV200 er kun er egnet til ­nærtransport i byområder. For at kunne bruge den skal du have adgang til et ladestik og helst ikke komme for meget på motorvej eller køre med tungt læs.

Med en længde på 473 cm og en bredde på 173 cm svarer størrelsen til en kort VW Caddy eller Mercedes Citan, men varerummet på 4,2 m3 er større og har plads til to Europa-paller. Det giver lidt ekstra frihed, hvis man laster med palletruck og vel at mærke er skarp til det, da der kun lige er plads til at have pallerne på langs.

Den maksimale lastevne er 742 kg og anhængervægten er beskedne 450 kg.