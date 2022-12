Alt du skal vide om den splinternye Nissan X-Trail

Topsikkerhed i test

X-Trail opnår fem stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest, og både i kategorien passagerbeskyttelse, børnebeskyttelse og beskyttelse af udsatte trafikanter scorer X-Trail høje point.

I en X-Trail absorberes og mindskes kraften fra kollisionen, før passagererne bliver ramt, og desuden forhindrer en midter-airbag forsædets passagerer i at støde hovederne sammen ved en eventuel sidekollision.

X-Trail er en oplagt familiebil, og det er ikke kun på grund af de mange sæder, bilen er udstyret med. I sikkerhedstesten for beskyttelse af børn opnår den nemlig 90 %, og i crashtesten for 6-10-årige får den 23,3 point ud af 24. Samtidig får den topkarakter for at installere et Child Restraint System.

En skærm i forruden sørger for at minimere den tid, hvor du ikke ser på vejen, og bilens assistent er stemmestyret, så du ikke behøver have fat i telefon og gps for at taste oplysninger ind.

Herudover har X-Trail en række intelligente systemer, som blandt andet automatisk registrerer kollisionsmuligheder med andre biler, cyklister og fodgængere. I de tilfælde bremser den intelligente nødbremse selv bilen. Det har også ført til høje bedømmelser, at X-Trail selv registrerer at forankørende biler standser og herefter automatisk begynder at bremse, advarer om biler i den blinde vinkel og skubber dig blidt tilbage i egen vejbane.

