Nyt bilmærke vil levere 800 nye biler i Danmark næste år

32 ansatte i Danmark

Ikke desto mindre er 800 biler i Danmark i 2023 et ambitiøst mål. Nio står dog ikke i vejkanten og råber uden at have folk bag. Den danske organisation udgøres pr. 1. oktober 2022 32 medarbejdere, altså endnu inden den første bil er leveret.

Det er faktisk flere medarbejdere end flere etablerede danske bilimportører har ansat i Danmark.

Blandt de mange ansatte er dog et antal, der udelukkende beskæftiger sig med at etablere et selvstændigt ladenetværk, både på offentlige steder og hos private, plus skiftestationer, hvoraf den første allerede er ved at blive bygget udenfor Slagelse.