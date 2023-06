Her er den første RIGTIGE el-stationcar til Danmark

Fire skiftestationer i DK i år

Som sedan-modellen fås Touring naturligvis med Nio specielle batteri-løsning, der fysisk kan skifte højtvoltsbatteriet på en Nio Swap Station.

Endnu findes der kun én fungerende Swap Station i Danmark og den ligger i Slagelse, men ved lanceringen af ET5 Touring meddelt Nio, at man forventer at have yderligere tre kørende inden udgangen af 2023. Af de fire kommer den ene til at ligger i Fjerritslev i Nordjyllands.

Merprisen for Touring-modeller grundlæggende 16.000 kr.

Det betyder at en Nio ET5 Touring starter ved 424.000 kr. plus batteri, som lejes for 1.299 kr. pr. md. Vil man købe batteriet koster bilen 517.000 kr. men da kan man ikke benyttet Nios Swap Stations.

Med det store batteri er prisen 469.000 kr. plus månedlige batterileje på 2.199 kr. Her får bilen med batteri for 637.000 kr.

Nio ET5 Touring kan levers i Danmark fra efteråret.