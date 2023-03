Ny i Danmark: VOLDSOM pris på stor kinesisk SUV

Hvad er det for en bil?

Nio EL7 er en 5-personers SUV i klasse med BMW X5. Den fås med 75 eller 100 kWh batteri, en elmotor på hver aksel, adaptiv luftundervogn og firehjulstræk.

Vi har haft lejlighed til at teste Nio EL7 på et køreteknisk anlæg på Golsfjellet på en frossen sø i Norge, hvor der er mulighed for at afsøge bilens opførsel og balance i de forskellige køreprogrammer som Comfort, Eco, Sport og Sport+.

På isen bevæger SUV’en sig forudsigeligt med relativt restriktive stabilitetssystemer, der ikke tillader spektakulære udskridninger. En instruktør slår dog alle systemer fra, for at vise hvad bilen kan, og tager os en tur rundt på banen i sidelæns stil.

Den adaptive luftundervogn justerer konstant støddæmpernes arbejde til de aktuelle forhold og kørestil, og komforten er fin i betragtning af de store 20” hjul. Under igangsætning er bilen altid firehjulstrukket, men under cruising og ved lav belastning er den baghjulstrukket for at øge effektiviteten i drivlinen.