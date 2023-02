Fuldt batteri på 3 minutter: NU er den første skiftestation i Danmark åben

Det kinesiske bilmærker Nio fortsætter sin plan om at lancere et fuldt program af bilmodeller i Danmark i løbet af i år og næste år.

I dag åbnede de den første af en række batteriskiftestationer herhjemme samtidig med at de for første viste deres næste model, en fullsize SUV på størrelse med BMW X5.

Den nye batteriskiftestation er oprettet ved Vestmotorvejen på tværs over Sjælland et stenkast fra Slagelse S-afkørslen og som nabo til en Bilka og en række fastfood-restauranter.

Få et nyt batteri på tre minutter

Målet er, at ejere af Nio's biler med abonnement på skift af batteri kan skifte et fladt batteri til et fuldt opladet på tre minutter.

De fleste Nio-ejere vil lade deres hjemme, men på langturen skal muligheden for et hurtigt og automatisk skift, mens man bllver i bilen, være en del af oplevelsen ved at eje en Nio.

Den første Nio-model i Danmark er ET7, som er en luksus-sedan i stil og størrelse med Mercedes EQE. I 2023 forventer mærket at introducere seks modeller ud over ET7, heriblandt den mindre Nio ET5, som passer godt til det danske marked, og en ny, stor SUV," siger Anja Bruun Meineche, der er Head of User Development & Relationship hos Nio i Danmark.

I Slagelse viste mærket deres seneste model, den store Nio EL7, som Bil Magasinet om kort tid bringer en test af fra den europæiske lancering i Norge.