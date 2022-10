HELT ny bil klar i Danmark - men du kan ikke købe den

Lavt bagsæde, god knæplads

Kabinen virker rummelig og luftig med masser af knæplads på bagsædet. Det kompenserer i noget grad fra en lidt uheldig lav siddeposition, som skyldes, at sædet er sænket for at give tilstrækkelig lofthøjde - ikke ulig Tesla Model S.

Passageren på højre forsæde sidder langt bedre. Også her er der masser af knæplads også fordi der ikke er et handskerum foran passageren. Til gengæld er der masser af aflæggeplads mellem de to forsæder.

Al sekundær betjeningen af bilen foregår på en 12,8” AMOLED centerskærm. Den kræver tilvænning, men også her minder løsningerne om Teslas blandt andet ved, at ratkontakterne kan programmeres til at betjene en stribe forskellige ting.