Gratis bilspil: Kan du slå VW's fabrikskører på Nürburgring på din computer?

Efter at have sat ny rekord i det legendariske Pikes Peak Hill Climb tidligere på året, har Volkswagen ID. R sat kursen mod at slå rekorden for elbiler på Nürburgrings Nordschleife.

Racerbilen er en del af den kæmpe marketingkampagne, der ruller ud over hele verden op til lanceringen af VW's nye eldrevne modelfamilie i oktober.

ID. R fintunes til Nürburgring

ID. R kommer til at blive sat anderledes op, for at kunne mestre ‘Det grønne helvede’. Den kører med to elmotorer med en samlet systemydelse på 500 kW (680 hk), og den vejer mindre 1.100 kg inklusive fører.

”Først og fremmest vil vi ændre aerodynamikken på ID.R og tilpasse den forholdene på Nürburgring Nordschleife, der er markant anderledes end Pikes Peak,” siger François-Xavier Demaison, der er teknisk direktør hos Volkswagen Motorsport.

I modsætning til det klassiske Pikes Peak-løb, der starter i en højde på 2.862 meter og ender i 4.302 meters højde, snor Nürburgring Nordschleife-banen sig gennem Eifel-bakkerne i højde på mellem 320 og 617 meter over havets overflade. Den ikoniske bane har en helt unik karakteristik, ikke mindst på grund af den lange Döttinger Höhe-langside.