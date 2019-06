TV2 sender hele 24-timers løbet fra Le Mans

Journalist Ulrik Jönsson fra TV2 Danmark bor i K-Rejsers store danskerlejr sammen med mere end 1.000 andre danske motorsportsfans (herunder Bil Magasinet), og i år vil han gerne på forhånd forklare, hvorfor transmissionen fra Le Mans vil blive afbrudt af live-indslag fra studiet, Nyhederne og Badehotellet.

Hvorfor viser I "Nyhederne" og "Badehotellet" lørdag aften?

"Det gør TV 2 af to grunde:

1) Fordi vi er hele Danmarks tv-kanal, og selv om folk som vi racerfans ikke mener, at der er andet end Le Mans i verden i det døgn, så er det ikke helt sandt.

2) Både Nyhederne og Badehotellet er seer-magneter på TV 2. De skaffer simpelthen kunder i butikken, og vi har brug for kunder i butikken, hvis vi skal have penge til at købe og sende f.eks. Le Mans."

Viser I det så ikke bare på TV 2 SPORT eller TV 2 PLAY, når I ikke sender på TV 2?

"Nej, det gør vi ikke. For det må vi ikke. Vores rettighedsaftale tillader os kun at sende på hovedkanalen. Vi ville meget gerne sende det på TV 2 SPORT eller PLAY, men vi må ganske enkelt ikke for dem, som vi har købt rettighederne af. Man kan dog følge løbet via PLAY, når vi sender på TV 2, hvis man vælger TV 2 Danmark i PLAY-appen."