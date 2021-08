Toyota scorer 1-2 sejr i debut for Hypercar-klassen

Fabriksteamet Toyota Gazoo Racing vandt søndag sin fjerde sejr i træk i 24-timers løbet på Le Mans i Frankring. Det skete, da Toyotas hybridracerbil med nummer 7 kørte først over målstregen foran søsterbilen med nummer 8.

Sejren blev grundlagt allerede i starten af løbet, da #7 Toyota fra pole position slap hurtigt væk fra alle andre i det, der kan beskrives som en noget kaotisk start.

Et intenst regnvejr i timen op til starten havde gjort banen sæbeglat, og da en af konkurrenterne kørte ind i Toyotas bil nummer 8 kun få sekunder efter, at løbet var givet frit, holdt teamet vejret i et kort øjeblik, inden de kunne se hybridraceren køre videre.