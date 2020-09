Suveræn Le Mans-debut: Nicklas Nielsen på podiet i Frankrig

Årets 24-timersløb på Le Mans var debut for Nicklas Nielsen, men bag rattet af sin hvide Ferrari fra AF Corse-teamet lignede den 23-årige fabrikskører alt andet end en rookie.

Efter en nervepirrende afslutning, hvor der blev kæmpet ekstra hårdt om positionerne, krydsede danskeren endeligt målstregen på en tredjeplads i den 22 biler store GTE Am-kategori.

"Det føltes næsten som en sejr! 24 timer lyder som et langt løb, men det var benhårdt sprint fra start til slut. Fantastisk oplevelse endelig at køre med i verdens største racerløb. Det kan godt være, at vi kørte for at vinde, men at tage tredjepladsen i sit første Le Mans synes jeg alligevel er helt godkendt," lyder det fra Nicklas Nielsen.

Problemfrit Le Mans i Ferrari

Udover at køre bilen forbi det ternede flag, var det også Nicklas Nielsen, som startede løbet fra en syvendeplads. Og selv om teamet hurtigt måtte erkende, at de ikke kunne matche farten hos især den førende Aston Martin, gjorde de alligevel alt, hvad de kunne for at være med i kampen.

Bortset fra et punkteret fordæk i begyndelsen af løbet kørte holdet et problemfrit 24-timersløb, og Nielsens performance blev understreget af, at teamet valgte at lade ham køre bilen i mere end elleve og en halv time – altså svarende til næsten halvdelen af løbets længde.