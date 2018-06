Reportage fra Le Mans: Danske gæster forlanger mere luksus

"Smølferne ankommer med personalebussen mandag morgen, og så er det vores opgave at motivere og organisere dem. Der er en fantastisk holdånd, og alle arbejder for at give gæsterne en god oplevelse. Hvis en vagt er udløbet, og der er brug for hjælp en time mere, springer vores folk i den blå trøje uden at blive spurgt. Alle er fokuserede på gæsternes oplevelser," fortæller Thomas.

De frivillige er væk hjemmefra en hel uge, men de får Le Mans-oplevelsen – og det har aldrig været et problem at skaffe frivillige hænder.