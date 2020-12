Peugeot afslører detaljer om kommende Le Mans-monster

Ny racerbil?

Peugeot har det seneste år prædiket deres comeback i 24-timers løbet i Le Mans. Mærket kørte i 2011 deres sidste løb på banen, hvorefter de forlod løbet på hjemmebanen på grund af forestående fyriger på flere af koncernens fabrikker.

Peugeot og bestyrelsen i PSA mente ikke, at sporten med det daværende regelsæt var særlig gunstig for marketing når man tog de høje omkostninger i betragtning.

Men nu har reglerne ændret sig, og fra og med 2022 skal de hurtigste biler i Le Mans være produktionsbiler. Klassen hedder Hypercar, og de kan både være langt tungere og større, end de hidtige LMP1-biler.

Firehjulstræk og V6

Det har fået Peugeot til at rubbe neglene, og bygge det, der ligner et pragteksemplar af en Le Mans-bil. Bilen skal have en centerplaceret 90-graders, 2,6-liters V6-benzinmotor med 628 hk. Det får den igennem to turboladere, der ligges lavt i bilen, og derfor bidrager til et lavere tyngdepunkt.

Derudover, så er drivlinen hjulpet på vej af en elmotor, der ligger over forakslen. Denne bidrager med 268 hk og bruger et 900V batteri, der er lavet til høj ydeevne frem for høj kapacitet.