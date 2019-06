Mikkel Mac er tilbage i Le Mans: "Det bliver fantastisk at køre der igen"

Det bliver et gensyn med en af favoritbanerne, når Mikkel Mac i denne uge stiller op til Road to Le Mans, der varmer op til det berømte 24-timersløb lørdag.

Foran 250.000 tilskuere vil danskeren sammen med sin franske makker, Fabien Lavergne, forsøge at sende duoens Ferrari 488 GT3 helt frem til føringen i det prestigefyldte Le Mans Cup-mesterskab.

Deltog i GT Am i Ferrari 458 GTE

"Le Mans er i en liga for sig, og selv om vi må nøjes med 55 minutter, bliver det fantastisk at blive sluppet løs på asfalten. Jeg deltog i 24-timersløbet sammen med Formula Racing i 2016, og det står som et af min karrieres absolutte højdepunkter. Enhver sportsvognskører drømmer om at køre 24-timers Le Mans, og et godt resultat i weekendens løb vil være med til at bane vejen for os," lyder det fra Mikkel Mac.

Formula Racing er blandt andet ejet af Bil Magasinet's stifter Johnny Laursen, der også deltog i 2016-løbet.