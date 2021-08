Når danske Michelle Gatting stiller op til 24-timers løbet i Le Mans i weekenden, er det ikke længere som rookie. Den rent kvindelige besætning hos italienske Iron Lynx er styrket siden sidste år, der endte med en skuffende placering bagest i feltet.

Michelle kører sit tredje Le Mans, og i år er Ferrari'en hurtigere end sidste år, fortæller hun til Bil Magasinet.

Sparede bil og bremser

Hvordan fungerede Test Day for jer?

"Det gik godt. For os var det vigtigt at få kørt vores nye bronzekører Sarah ind. Jeg kørte ikke så meget, men det jeg fik kørt viste, at Ferrari'en er hurtigere i år end sidste år. Vi valgte ikke at vise dens fulde potentiale. Det er ikke fordi man kører langsomt, men vi testede det, vi skulle, og prøvede forskellige setup."

Kørte du langsomt?

"Nej, det er ikke 10 eller 5 sekunder langsommere fra maksimum, men det var tydeligt, at alle biler tog det roligt. Dem vi regner som favoritter, kørte heller ikke maksimum."

Det er en lang uge

I kom allerede fredag ugen før løbet. Det er en lang uge?

Ja, tirsdag kedede vi os lidt, men jeg kan godt lige at være her. Vi bor sammen og bliver meget tætte på hinanden op til løbet. Der sker ikke så meget uden for banen på grund af corona, så vi får ladet vores batterier op, får trænet og sovet og slappet af sammen. Vi besøgte Le Mans Museum, og det var en stor oplevelse, der kan anbefales."