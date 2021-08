Michael Christensen: "Selv om en podieplacering er stort på Le Mans, så er jeg skuffet lige nu"

Det var ikke det, vi kom for," sagde en lettere skuffet Michael Christensen efter løbet.

"Vi kom for at vinde, så selvom en podieplacering er stort på Le Mans, så er jeg skuffet lige nu. Men samtidig synes jeg, vi kan være stolte over det, vi har udrettet som team. I fredags så det ikke ud til vi havde en bil klar til løbet, så at vi trods alt slutter treer med den, er en stærk præstation. Men vi havde generelt ikke farten i forhold til konkurrenterne. Vi må nok indrømme, at vi var noget overraskede over, hvor hurtige konkurrenterne var på langsiderne. Det havde de skjult godt op til løbet, for at undgå udligning i BOP, hvilket selvfølgelig er dybt frustrerende. Men vi gav alt, hvad vi havde og så må vi hjem og kigge på, hvad der skal ændres til næste gang".

