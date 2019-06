Michael Christensen kan blive verdensmester i Le Mans

"Le Mans er det største løb, fordi der følger vanvittig meget historie med. Det er rigtig svært at vinde, eftersom konkurrencen er høj og tæt, og så er det altså et udmattende event! Som dansker er det ekstra specielt, fordi Tom K har gjort det til en hjemmebane for os. Der er by far flest danskere her, end til nogle som helst andre internationale racerløb. Så det er fedt!"

Porsche kommer for at vinde

Hvad er jeres strategi - vil I køre defensivt?

"Le Mans er et one of a kind event. Det er et løb, som skal tages meget seriøst og med et struktureret mindset. Vi kommer med fuld fokus på at vinde løbet. Vi ved, at vi har alle værktøjer til at gøre det godt. Vi skal bare udnytte vores potentiale maksimalt. Og så længe at vi gør vores bedste, og altid holder hovedet koldt, bliver vi rigtig svære at arbejde med for vores konkurrenters vedkommende."